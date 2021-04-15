Yolcular hazır

Kıbrıs Konferansı için Cenevre’ye gidecek olan siyasi parti başkanları ve politikacıların büyük bölümüne Pfizer aşısının yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Cenevre’de aşı zorunlu olmamasına karşın Rum Ulusal Konsey toplantısında bir siyasi tarafından yapılan öneri üzerine Anastasiadis’e eşlik edecek siyasiler aşılandı. Bu kapsamda AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Ekologlar Başkanı Haralambos Theopemptu, DİPA Başkanı Marios Karoyan ve Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas 2 Nisan günü, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus da 31 Mart’ta Pfizer aşısı yaptırdı. DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise AstraZeneca aşısı yaptırdı.