İlginç bir eylem

Ömer KADİROĞLU

Cafe işletmecileri, iş yerlerinde nargile, okey ve tavla gibi oyunların yasaklanmasından dolayı dün ilginç bir eyleme imza attı.

Kafelerindeki konseptleri Sağlık Bakanlığı’nın önüne taşıyan işletmeciler, nargile içti, tavla oynadı.

Okey ve tavla gibi oyunların yasaklanmasından dolayı müşteri kaybı yaşadıklarını ifade eden işletmeciler, yazılı bir açıklama yaparak, yaşadıkları sorunları aktardı:

14 aylık süre zarfında sürekli yasaklanan sektörümüzün dayanacak gücü kalmadı.

Büyük paralar harcayarak kafelerimizi kurduk. Sektörümüzün görünmeyen günlük giderleri çok büyüktür.

Personeli, elektrik, kira giderleri durmuyor. Bunları karşılayacak durumumuz kalmadı.



Tüm işletmeler çeklerini ödeyebilmek için bankalardan kredi çekildi.Üst kurulunun aldığı kararları sürekli uyguladık, en üst derecede hijyen uyguluyoruz, masalarımızın aralığı istenildiği gibi.Biz daha ne yapalım. Okey, tavla ve nargilenin yasaklanması işletmelerimizi bitirmiştir.Oyun takımlarımız her oyundan sonra dezenfekte ediliyor.Her nargile her müşteri için tek kullanımlık. Her kullanım sonrasında alkolle temizleniyor.Nargile, okey ve tavla yasak olduğu için müşterimiz yok.Kağıt oynanmasına zaten bizler de karşıyız. Bizleri köy kahvehaneleri ile ayni kefeye koymayınız. Kapanma en kolay kaçış yoludur. Her tehlike karşısında dükkanlarımızı mı kapatacağız?