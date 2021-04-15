CTP ve HP’den seçim tarihine tepki

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner “Biz UBP olarak erken seçimin Nisan 2022’de yapılması öngörüyoruz” derken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümet programına dikkat çekerek, erken genel seçimlerin Ekim 2021’den önce yapılmasının öngörüldüğünü anımsattı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise seçimlerin Ağustos 2021’de yapılmasından yana olduklarını belirtirken, diğer partilerle bir araya gelerek uygun bir tarihte uzlaşma mesajı verdi. Hükümetin küçük ortağı YDP’nin genel başkanı Erhan Arıklı ise “20 Nisan’a kadar seçim tarihini açıklamamız gerekiyor” dedi.

Hükümet ortağı Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da seçimin Nisan 2022’de yapılmasına destek verdi.

Saner: Partim Nisan 2022 diyor

Başbakan Saner, dün Çayırova-İskele çift şerit yol çalışmalarını incelediği esnada seçim konusuna da değindi.

Başbakan Ersan Saner, UBP olarak erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngördüklerini açıkladı.

Saner, “Ara seçim tartışmaları var, biz Ulusal Birlik Partisi olarak erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngörüyoruz. UBP grubu bu düşüncesini paylaşacak” dedi.

Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin hükümet ortaklarıyla birlikte yaptığı icraatları halkla buluşturmak adına hükümetin biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Arıklı: Açıklama bekliyorum

Başbakan Yardımcısı Arıklı da erken seçimle ilgili görüşlerini dün tv2020’de katıldığı Güne Merhaba programında açıkladı.

Arıklı şunları söyledi:

Koalisyon protokolünde seçim tarihinin Ekim’de olacağı belirtildi. Kamuoyuna da duyuruldu. Eğer seçim tarihi değişecekse bunun haklı bir gerekçesi olması lazım. Muhalefet öne çekilmesi, hükümet ortaklarım ise ötelenmesi gerektiğini belirtiyor. Hükümet ortağımdan bir açıklama yapmasını bekliyorum. Bana göre ekim ayı iyi bir aydır. Ama haklı bir gerekçe varsa şimdiden bilmem lazım. Parti yetkili kurullarıma bildirmem lazım. Bu ayın 20’sine kadar seçim tarihi açıklamamız lazım. Aksi takdirde YSK otomatik olarak kendi açıklayacak. Ara seçim takvimi açıkladıktan sonra geri dönüşü olmaz.

Ataoğlu: Seçim Nisan’da



Hükümet ortağı DP Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da seçimin Nisan 2022’de yapılacağını söyledi.Ataoğlu katıldığı bir televizyon programında erken seçim ile ilgili yaptığı açıklamada seçim tarihi için hükümet ortaklarıyla Nisan 2022’de mutabık kaldıklarını ifade etti.

Erhürman: Bu ‘öneri’ bizim açımızdan yok hükmünde

CTP lideri Erhürman, Başbakan Saner’in erken seçimle ilgili açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Erhürman, şunları kaydetti:

Hükümet programına Ekim'de erken seçim yazıp güvenoyunu o programla alan, bununla yetinmeyip Meclis'te Ekim'den önce erken seçim tarihini muhalefet belirlesin diyen Sn. Saner'den Nisan 2022'de "erken seçim" önerisi.

Hükümet bu memlekette "normal" olan hiçbir şey bırakmamaya yeminli gibi… Bu "öneri" bizim açımızdan yok hükmünde… Bir kez daha söyleyeyim ki bu oyunlarla Haziran'da ara seçime gidilmek zorunda kalınırsa bunun bütün sorumluluğu hükümettedir.

Özersay: Seçim Ağustos’ta olmalı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner'in seçim önerisinin ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Özersay, tüm siyasi partilerin seçim konusunda ortak bir karar vermesi gerektiğini savundu.

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

Her siyasi partinin kendine göre bir “ideal erken seçim tarihi” tabi ki olabilir, Halkın Partisi olarak biz Ağustos 2021’i hem aşı hem de turizm bağlamında bazı şeylerin netleşmesi sonrasındaki bir tarih olduğu için daha doğru buluyoruz.

Ama ülkenin menfaatine olan şey siyasi partiler olarak hepimizin oturup konuşup bir orta noktada, sağlık ve ekonomiye dair durumu da dikkate alarak makul bir tarihte buluşmamızdır.”

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021, 04:11