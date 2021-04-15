Kameralar inceleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan İrfan Çil, Kemal Kurt, Mustafa Hoca ile suçla bağlantılı Gazimağusa’da gözaltına alınan Murat Özbermek hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada kamera görüntülerinin incelendiği, birçok kişinin sorgulandığı ve 5 ifade alındığı açıklandı.

Duruşmada Murat Özbermek'in 14 paket uyuşturucuyu bin 400 liraya sattığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 10 Nisan 2021 tarihinde, saat 19.25 sıralarında Demirhan’da şüpheli hareketler sergileyen İrfan Çil, Kemal Kurt ve Mustafa Hoca'nın içerisinde bulunduğu araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada satışa hazır 13 paket halinde 6 gram sentetik cannabinoid türü madde bulunduğunu belirtti.



Polis, gözaltına alınan zanlılardan İrfan Çil'in uyuşturucuyu 14 paket şeklinde bin 400 TL karşılığında Gazimağusa'da Murat Özbermek'ten aldığı itiraf ettiğini açıkladı.Murat Özbermek'in Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 460 TL'nin emare olarak alındığını bildirdi.Polis memuru, diğer zanlıların ise suçlamaları kabul etmediğini belirtti.Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde birçok kişi sorgulandığını, 5 kişiden ifade aldıklarını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, temin edilen ifadelerin araştırıldığını, ayrıca kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü belirtti.Polis, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz etki edebileceklerini ifade ederek, 5 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, talep edilen tutukluluk süresini onayladı.