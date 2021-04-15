Panik yaşandı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da dün akşam 5 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Apartmanın çıkış kısmındaki elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle tüm bina dumanla doldu.

Apartmanda mahsur kalan yabancı uyruklu öğrenciler ile vatandaşlar panik yaşarken, kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tüm binaya sıçramadan yangını söndürdü.



Olay yerine sağlık ekipleri de intikal ederken, dumandan etkilenen üç kişiye ambulansta müdahale edildi.

Ekipler hızlı müdahale etti

Polisten alınan bilgiye göre; yangın dün saat 18.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Emek-11 isimli apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosunda çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aparman girişinde bulunan elektrik panosu ve sigortaları, bir motosiklet ile jeneratör kabloları ve sigortaları yanarak zarar gördü.

Yangın sonucu apartman sakini 3 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine giden ambulans dumandan etkilenen 3 kişiye müdahale etti.

Ayrıca polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.