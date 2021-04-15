‘Önemli olan esas açılım’

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner, kapalı devre turizminin sektör için ilk adım olduğunu ancak arzu edilen noktaya ulaşılmadığını söyledi.

Çağıner, önemli olanın esas açılım olduğunu belirterek, “Artık dayanamayan sadece turizm sektörü değil, devlet de kendi yükümlülüklerini yerine getiremeyecek noktaya geldi” dedi.

Birlik Başkanı Çağıner, ekonomisi turizmden beslenen ülkelerin sektörü ayakta tutmaya mecbur olduğunu söyledi. Çağıner, “Ancak bizim ülkemizde ekonomi Türkiye’den gelecek para olarak görülüyor” dedi.

Çağıner, şu anda en önemli konunun aşı tedariki olduğunu, sadece Sağlık Bakanlığı’nın değil Cumhurbaşkanın da Başbakanın da devreye girmesi gerektiğine dikkat çekti.

İlk adım ama yeterli değil

KTOB Başkanı Çağıner, dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak kapalı devre turizmi değerlendirdi. Kapalı devre turizminin ilk adım olduğunu ancak yeterli olmadığını ifade eden Çağıner şunları söyledi:

Bu tatmin edici bir açılım değildir. Bizim arzumuz tüm turizmi kucaklayacak bir açılım olmasıydı. Şu anki imkânlarla pek mümkün görünmüyor.

Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile görüştük; gerçek bir açılımı nasıl yapabiliriz bu konu üzerinde durduk. Sadece Sağlık Bakanlığı değil, Cumhurbaşkanı da Başbakan da aşıların tedariki konusunda baskı yapmalı ve üzerine düşeni yerine getirmelidir.

Artık dayanamayan sadece turizm sektörü değil, devlet de kendi yükümlülüklerini yerine getiremeyecek noktaya geldi.

Kapalı devre açılım kapsamında 6 otel faaliyete geçecek. Turizm ve Sağlık bakanları çok hassaslar.

Tüm önlemler alındı; gerek bilekliğin nasıl kullanılacağı, turistlerin nasıl denetleneceği konusunda çalışmalar yapıldı. Tüm kurallar otellere iletildi.



Şahsen böyle bir turizm şekli olduğunu görmedim. Kurallar çok ağır ancak diğer taraftan hassasiyeti görebiliyoruz. Ramazan ayı ve ağır şartlardan dolayı ilk afta çok fazla turist beklemiyoruz.Kısıtlı açılımı esas açılım için ilk adım olarak görüyoruz. Ancak esas açılım için harekete geçmeliyiz. Yoksa ne turizm sektörünün ne de devletin dayanacak gücü kalmadı.

Çok fazla turist beklemiyoruz

Çağıner, ‘kapalı devre turizmle ilgili yeterli tanıtım yapılıp yapılmadığına’ dair soru üzerine ise şunları ifade etti:

Yeterli tanıtım yapılmadı. Bu nedenle ilk hafta fazla turist beklemiyoruz. Sonraki haftalarda da çok talep olacağını öngörmüyoruz. Tatile gelecek insan “neden buraya geleyim” diyebileceği kısıtlamalar var. Ancak küçük de olsa bir adım atıldı.

Yetersizlik korkusu var

Güney Kıbrıs, 1 Nisan’dan itibaren 28 ülkeye kapılarını açtı. Aşı kartı veya PCR testi ile turist alıyor.

Biz neden bu adımları atamıyoruz, neden korkuyoruz?” sorusunu da yanıtlayan Çağıner, “Sağlık Bakanlığı’ndan aldığımız bilgide yoğun bulaş olması halinde altyapının kaldıramaması korkusu var” dedi. Çağıner şöyle devam etti:

Güneyde günde 500 vaka var ama turizmi kapatmıyor. Turizm gelirinden beslenen bir ekonomiyseniz sektörü canlı tutmak zorundasınız. Ama bizim ülkemizde ekonomi Türkiye’den gelecek para olarak görülüyor. Türkiye para verdiği sürece ülkeyi açmama gibi bir lüks oluşuyor. Ancak Türkiye’den de para gelmiyor. Devletin geliri de yok, nasıl yönetilecek bu ülke bilmiyorum.”

En acil konu aşı temini

Dimağ Çağıner, “aşı konusunda turizm örgütleri olarak mali desteğe hazır olduğunuzu bildirdiniz. İş adamları da yüksek meblağda katkıda bulunacağını söylemişti. Ancak aşı alamadık” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

Aşı konusu devlet nezdinde çözülen bir olay… Biz niyet olarak her türlü üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu söylemiştik. İthal noktasında devlet aşı alamadı ama neden yapamadığını bilmiyoruz.

Aşının tedariki haricinde başka bir konuya öncelik verilmemesi gerekiyor. Çünkü bu hem sağlık hem de ekonomi açısından en acil konudur.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021, 04:13