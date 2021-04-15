İki kişi de kefil oldu

Güzelyurt’a bağlı Güneşköy’de şüphe üzerine park halindeki araçta yapılan aramada ele geçirilen 20 gram uyuşturucuyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Suçla bağlantılı tutuklanan Yavuz Doğan ve Veysel Gültekin dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve birer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

Mahkemede zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 10 Nisan 2021 tarihinde, saat 17.30 sıralarında Güneşköy Su Tesislerinin Kuzey Doğusunda park halindeki araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis memuru, yapılan aramada 20 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan pet şişe bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.



Araçta bulunan Yavuz Doğan ve Veysel Gültekin’in gözaltına alındığını kaydeden polis, her ikisinin de ifade verdiğini belirtti.Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ifadeler aldıklarını, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, memuru zanlıların davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, zanlıların 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve birer kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.Ayrıca zanlıların yurt dışına çıkışları da yasaklandı.