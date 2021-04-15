İnternet cafeler de eylem yaptı

Pandemi önlemleri çerçevesinde 80 gündür kapalı olan internet cafe işletmecileri ve çalışanları dün Sağlık Bakanlığı’nın önünde eylem yaparak sesini duyurmaya çalıştı.

Vakaların artışından sorumluymuş gibi gösterildiklerini ifade eden işletmeciler, günah keçisi seçildiklerini savundu.

İnternet cafe işletmecileri tarafından okunan basın açıklamasında, “Ekmeğimizle oynuyorlar” denildi. İnternet cafelerin pandemi önlemlerini en iyi şekilde aldığını, yetkililer tarafından konulmuş kuralların fazlasıyla uygulandığını belirten işletmeciler, Diyalog’a konuştu, sıkıntılarını aktardı.

Ne dediler…?

Erden Mazhar“İnternet cafelerde bilinen hiçbir bulaş yokken herhangi bir bulaş olduğuna dair veya bir çalışanında pozitif vakaya rastlandığına dair kanıt varsa, işletme ismi ve bulaş sayısının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ederiz. Aksi takdirde hemen hiç beklemeden iş yerlerimizi açınız. Bundan sonra da işletmelerimizin hak ettiği şekilde diğer sektörlerle beraber aynı şartlarla eşit bir şekilde açılmasını talep ederiz. Haksızlık yapılmasın, şu anda ekmeğimizle oynanıyor, buna son verilsin.”

Kadir Akıllı

“Yaklaşık 80 gündür kapalıyız ve bu süreç içerisinde devletten hiçbir destek görmedik. Bir hafta önce ‘internet cafeleri açıyoruz, testlerinizi yaptırın’ dediler. Bizler de PCR testlerimizi yaptırdık. Bilgisayarlar arasında koruma panelleri yaptırarak tüm önlemlerimizi aldık.

Ama iş yerlerimizi açmadılar. Bazı sektörler günah keçisi seçildi. Biz de onlardan biriyiz.”

Ersin Halis

“80 gündür kapalıyız ve hiçbir yetkili nasıl geçindiğimizi, kiramızı ve banka borçlarımızı nasıl ödediğimizi sormuyor. 8 Nisan’da açılma bir gün sonra da kapanma kararı alındı. Bu kararı doğru bulmuyoruz. Çünkü bulaşın cafelerden bulaştığı imajı yaratılıyor. Kapatmak çözüm değildir. Kapatma kararı almak yerine denetlemeleri sıklaştırmaları gerekiyor.”

Muzaffer Kurt

“İnternet cafeler iki ay buçuk aydır kapalı. Geçtiğimiz hafta açılım yaptılar ancak ertesi gün vakalar bahane edilerek tekrar bir kapatma uyguladılar. Sanki vakaların kaynağı internet cafelermiş gibi gösteriliyor. Nasıl bir önlem alındığını gelip görmeden kapattık diyorlar. Gelsinler görsünler, internet cafeler fazlasıyla önlem aldı.”

Osman Belen

“Ada genelinde kaç tane internet cafe var ki bizi günah keçisi ilan ettiler. Bir an önce bizler de işlerimizin başına dönmek istiyoruz. Bu süreçte elimizdeki birikimlerimizi harcadık. Bazen ailelerimizden bazen de akrabalarımızdan destek alarak hayatımızı idame ediyoruz.”