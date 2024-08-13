‘Elektrik gene kesildi’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkede yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle hükümete eleştirilerde bulundu. Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin sorunları çözme konusunda başarısız olduğunu ve verdiği sözlerin aksine hareket ettiğini vurguladı. Kudret Özersay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Dün ‘Sorun çözüldü, artık elektrikler kesilmeyecek’ dedikleri için az önce gene elektrikler kesildi. Ne derlerse tersi olur, çok net!”

