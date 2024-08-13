Vatandaş şikayetçi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Bölgesi’nde, Mormenekşe ile Mutluyaka arasında bulunan alan çöpten geçilmiyor. Evlere de yakın olan bölgede sorumsuz kişiler tarafından biriktirilen, belediye tarafından da temizlenmeyen çöpler bölgeye yakın oturan kişilere adeta çile çektiriyor.

Diyalog muhabirine konuşan bölge sakinleri, yıllardır biriken çöplerin çevre ve görüntü kirliliği yarattığını ifade etti. Özellikle yaz aylarında sıcakların da etkisiyle yayılan kötü kokular nedeniyle soluk almakda dahi zorlandıklarını belirten bölge sakinleri, belediyeyi en kısa zamanda bölgeyi temizlemeye davet etti.