Yunan lobisi devrede

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Barış harekatı’nın 50’inci yılında Yunan lobisinin de desteğiyle Amerikan senatosunda yoğun temaslar yapıyor, güçlü yardım talebinde bulunuyor.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; ABD Kongre Binası’nı ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan Kombos, şu ana kadar elde edilen unsurun, iki ülke arasında şekillenen mükemmel ilişkilerle bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak çabanın teyit edilmesi olduğunu ifade etti.

ABD Kongre Binası’nı ziyaret ettiğini söyleyen Kombos, burada ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ile görüştüğünü ayrıca gerek Senato gerekse Meclis’teki Demokratların liderliğiyle bir araya geldiğini belirtti.

Kombos açıklamasında ayrıca görüşmelerde ortaya çıkan ortak sonucun iki ülke arasındaki mükemmel ilişkiler olduğunu da ifade etti.

Kombos, ABD Kongre Binası dışında gerçekleştirilen “işgalin 50’inci yılının kınanması” etkinliği çerçevesinde yaptığı açıklamada ise “Türkiye’nin Kıbrıs’ın üçte birini işgal etmesiyle 50 yılın geçtiğini, saldırganlığın ödüllendirilmesinin mümkün olmadığını, Kıbrıs’ın, Ada’nın yeniden birleşmesine kadar Kıbrıs için adaletin sağlanması amacıyla mücadelelerine devam edeceklerini” savundu.