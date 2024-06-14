Stantları gezdi alışveriş yaptı

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nin 2. Geleneksel Yıl Sonu Kermesi dün 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Merkezin bahçesinde düzenlenen kermesin açılışını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu yaptı.

Merkeze devam eden özel gereksinimli gençler tarafından yıl boyunca hazırlanan ürünler stantlarda yerini aldı. Resimler, takılar, panolar, vazolardan oluşan el emeği göz nuru ürünler kermese katılanlar tarafından çok beğenildi.

Açılışı yapan Bakan Gardiyanoğlu stantları gezdi, ürünleri inceledi, alışveriş yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkeze devam eden gençlerin ve kurum personelinin bayramını da kutlayan Gardiyanoğlu, kermesi düzenleyen özel gereksinimli gençlere ve eğitmenlerine teşekkür etti.