Zarar büyük

Limasol’un Ay Sila bölgesinde cuma öğlen saatlerinde, aynı gün saat 22.00 sularında da Ay. Therapon bölgesinde çıkan yangınların kundaklama olduğu belirlendi.

Alithia gazetesinde yer alan haberlere göre, Rum İtfaiye Teşkilatı Başkanı Nikos Longinos her iki yangının da kundaklama sonucu meydana geldiğini saptadıklarını açıkladı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de Limasol bölgesindeki yangınların yüzde 90’ının insan unsurundan kaynaklandığını açıkladı.

Rüzgar hızının saatte 7 bofora ulaştığı ve erişilmesi zor alanlarda mücadele etmek zorunda kaldıkları Ay. Sila’daki yangını, yaklaşık 5 kilometrekarelik alan etkilendikten sonra saat 22.00 sıralarında kontrol altına aldıklarını söyleyen Longinos, yine saat 22.00 sularında, 3,5 km mesafedeki Ay. Therapon’da yangını ise büyümesine fırsat vermeden söndürebildiklerini anlattı.

Nikos Longinos, dağlık alanda bazı noktalarda lastik, odun ve diğer malzemeye rastladıklarına işaret ederek, halktan, bu tür materyaller gördüklerinde yerel yönetimlere ihbar etmelerini istedi.

Her iki yangında da onlarca hayvanın, imalathane ve ekinlerin yandığına ve binlerce euroluk zarar meydana geldiğine işaret edildi..