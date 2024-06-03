İhbar doğru çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, bir otelin arka kısmında bulunan ormanlık alan içerisinde uyuşturucu madde alışverişi olacağını öğrenen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, pusu görevi sonucu, 8 adet uyuşturuculu kağıt ele geçirdi, Tolga Özoğlu isimli zanlıyı suçüstü yakaladı. Zanlı dün tutukluluk talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 1 Haziran’da, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir otelin arka kısmında, ormanlık alan içerisinde uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair bilgi aldıklarını ve 08.30’da bölgeye gittiklerini söyledi. Bölgede yapılan kontrolde, toprak yoldan 10 metre iç kısım içerisinde, bir cips paketinde, 8 adet uyuşturuculu kağıt bulduklarını belirten polis, bölgede pusu görevine başladıklarını ifade etti.

Zanlının, 12.50’de kullanımındaki araçla bölgeye geldiğini ve uyuşturucunun bulunduğu cips paketini aldığı sırada suçüstü yakalandığını açıklayan polis, “tuvaletimi yapmaya geldim” şeklinde izahatta bulunduğunu aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Uyuşturucu kullanmıyorum

Zanlı, “ben uyuşturucu kullanmıyorum, gerekirse kanımı alıp incelesinler” diyerek kendini savundu. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.