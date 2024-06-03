İçti, efelendi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Cambulat Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Aşırı alkol etkisiyle av tüfeğini alarak evinin balkonuna çıkan 67 yaşındaki Mehmet Ali Oğur Garip, ikinci kattan sokağa doğru gelişi güzel 3 el ateş etti. Sokakta bulunan komşular büyük panik yaşarken,olay polise bildirildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis eve saklanan zanlının teslim olması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Zanlı daha sonra evden dışarı çıkarak, polise teslim oldu.

Olay yerinde inceleme yapıldı

Elde edilen bilgilere göre; olay dün saat 19.00 sıralarında Canbulat Mahallesi’nde, Baflılar bölgesi olarak da bilinen Gazi Baf Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bölgedeki iki katlı evde yaşayan zanlı, balkona çıkıp tüfekle havaya 3 kez ateş açtı. Paniğe kapılan komşular silah sesini duyunca zanlıya tepki gösterdi. Bu sırada Garip, tüfeği komşularına doğrulttu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, eve saklanan zanlının teslim olması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Zanlı daha sonra evden dışarı çıkarak, polise teslim oldu. Şans eseri yaralanan olmazken, polis olayda kullanılan av tüfeğini ve boş fişekleri emare olarak aldı. Zanlının alkol etkisi altında böyle bir suç işlediği öne sürülürken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, Gazimağusa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildi. Zanlı bugün mahkemeye çıkarılacak.