Çok üzgündü

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda 40 yaşındaki eşi Hediye Gökçe’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasına neden olan sürücü Orhan Gökçe dün tutukluluk talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye kazanın oluş şeklini aktaran polis çavuşu Erkan Çetin, zanlının, 1 Haziran saat 11.30 sıralarında, yönetimindeki JR 735 plaka araç ile Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya doğru seyrettiği esnada, Korkuteli’de, gece kulübü önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu, refüje düşmek üzereyken ani ve keskin olarak direksiyonu sola kırdığını ve aracın kontrolünü kaybettiğini belirtti. Polis, zanlının aracının yolun solundan çıkarak tarla içerisinde 3 takla atarak tavanı üzerinde durduğunu açıkladı.

Ameliyatta yaşamını yitirdi

Zanlı ile araçta bulunan diğer 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydeden polis, ağır yaralanan Hediye Gökçe’nin ameliyata alındığını ve 15.45’te yaşamını yitirdiğini anımsattı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.