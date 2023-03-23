Berka karakolda

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da gece yarısı bilgisayar satan iş yerlerinin camlarını taşla kırıp hırsızlık yaptığı tespit edilen Nijeryalı George Kingsley Berka nihayet yakalandı.

Zanlının ilk vukuatını geçtiğimiz Ocak ayında, ikincisini Şubat’ta gerçekleştirdiği açıklandı. Zanlının son olarak 13 Mart’ta yine hırsızlık yaptığı ve kamera görüntüleri sayesinde yakalandığı belirtildi.

Tutuklanan zanlının aylar önce çaldığı bilgisayar ve oyunların bulunamadığı belirtilirken, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının, 18 Ocak 2023 tarihinde saat 03.30’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Orange Bilgisayar isimli iş yerinin vitrin camını taşla kırarak içeri girdiğini ve 2 adet laptop çaldığını açıkladı.

Polis, zanlının 13 Şubat tarihinde saat 03.50 sıralarında yine aynı cadde üzerinde bulunan Durmaz isimli bilgisayar dükkânının camını taşla kırarak içeri girdiğini ve 2 adet Playstation oyun cihazı sirkat ettiğini belirtti.

Zanlının, son olarak 13 Mart’ta, Karakol bölgesinde faaliyet gösteren Techno isimli bilgisayar dükkanına, aynı şekilde girdiğini ve 2 adet Playstation oyun cihazı sirkat ettiğini açıklayan polis,

kamera görüntüleri sonucu tespit edildiğini bildirdi.

Polis, kayıp emareler olduğunu belirtti ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlının, 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.