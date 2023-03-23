Sütyene sakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen Loveth Nelson’u yolda yaya yürürken tespit etti. Gözaltına alınan Nijeryalı zanlının üzerinde arama yapan polis, sutyeninin içerisine gizlediği 6 ayrı kağıda sardığı 10 gram uyuşturucuyu ele geçirdi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmayı yürüten polis, 18 Mart 2023 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün harekete geçtiklerini, zanlının Gazimağusa’da yaya olarak tespit edildiğini belirtti.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu sütyen içerisinde, ayrı ayrı 6 küçük kağıt parçası içerisinde toplam 10 gram hintkeneviri bulunduğunu açıklayan polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve ek süre talep etti.

Mahkeme zanlının, 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.