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Ülke gündemi yoğun

Başbakan Ünal Üstel, Diyalog Medya Grubunu ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’la görüştü

Ülke gündemi yoğun

Ömer KADİROĞLU

   Başbakan Ünal Üstel dün öğle saatlerinde Diyalog Medya Grubunu ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’la görüştü.
   Diyalog gazetesinin 10, TV 2020’nin de 9’uncu yılını kutlayan Üstel; yayın hayatında nice başarılı yıllar diledi.
   Siyasetin de basının da gündeminin yoğun olduğunu belirten Üstel, sorunların aşılması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.
  Diyalog medya haber merkezini ziyaret ederek, personelle tanışan Üstel, daha sonra Reşat Akar’la bir süre ülke gündemine ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.  

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niyazi hasan AUSTRALIA
niyazi hasan AUSTRALIA - 1 saniye Önce

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