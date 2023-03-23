110 bin Sterlin’e Akacan’a sattım

Suna ERDEN

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olduğu dönemde devlete ait 4 parça araziyi sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına tapulayıp satışının yapılmasını sağladığı gerekçesiyle yargılanan Hasan Fındık hakkındaki dava sürüyor.

Fındık’ın suç ortaklarından biri olduğu belirtilen emlakçı Olgun Amcaoğlu dünkü duruşmada tanık olarak dinlendi.

Amcaoğlu, sahtekarlıkla şahıs adına geçirilen devlet arazilerini Bulut Akacan’a sattıklarını itiraf etti.

İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Hasan Fındık hakkındaki dava devam ediyor.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’tan heyetin baktığı davanın dünkü celsesinde, Savcı İbrahim Ruso ve sanığın avukatı Özgü Özyiğit hazır bulundu.

Savcı İbrahim Ruso, emlakçı Olgun Amcaoğlu’nu tanık olarak dinletti.

Amcaoğlu Ruso’nun sorularını yanıtladı ve yaptığı işlemleri anlattı. Amcaoğlu, devlet arazilerinin Hasan Fındık aracılığıyla Vasilyalı’nın adına koçanlandığını ve bu arazilerin satışıyla ilgili kendisine vekaletname verdiklerini anlattı. Amcaoğlu, “Arazileri Bulut Akacan’a sattım. 110 bin Sterlin aldım ve iki seferde 55 bin Sterlin olarak Öztan Özenergün’e verdim” dedi.

Fındık’ın avukatı Özgü Özyiğit de tanığı sorguladı. Özyiğit, tüm iddiaları reddettiklerini belirterek,

Amcaoğlu’nun yargılanmamak için Fındık’ın aleyhine tanıklık ettiğini savundu.

Mahkeme, davayı duruşma için 27 Mart’a erteledi.

Ne olmuştu

İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Hasan Fındık, İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ve

emlakçı Olgun Amcaoğlu 2004- 2005 yılları arasında devlete ait 4 parça araziyi sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına tapuladıkları ve başkalarına satıp sahtekarlıkla para temin ettikleri gerekçesiyle 2017 yılında tutuklanmıştı.

Sanıkların, Girne’de Edremit ve Karaman’da 4 parça devlet arazisi için sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına koçan hazırladıklarını ileri sürülmüştü. Arazilerin üçüncü bir şahsa satılıp, sahtekârlıkla para temin edildiği belirtilmişti. Öztan Özenergün yargılanarak 4 yıl hapse mahkum edilmişti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hasan Fındık’ın davası ise 18 Ocak’ta başladı. İlk duruşmanın ardından sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olgun Amcaoğlu’nun yargılamasına ise henüz başlanmadığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023, 10:55