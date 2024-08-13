10 dosya beklemede

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) “yolsuzluk ve sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berke Özbek dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen ön duruşmaların ardından ağır cezaya havale edilen davanın ilk oturumunda sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Gerçekleştirilen ilk celsede sanık Serdal Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki, dava dosyalarının hazırlanması için süre talep etti.

Zeki, toplamda 12 dava olduğunu ancak şimdiye kadar sadece 2 dava dosyasının kendilerine iletildiğini, 10 ayrı dosyanın daha kendilerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Berke Özbek’in avukatı Hasan Yücelen ise, müvekkili hakkında tek bir dosyanın olduğunu ve davaya hazırlanması gerektiğini belirtti.



Sanıklar aleyhinde hangi suçlamalar bulunuyor?

Serdal Gündüz aleyhinde; “Sahtekarlıkla banka ödeme emri”, “Suç geliri aklama”, “Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “Dolandırıcılık” ve “Sahtekarlıkla para temini; Berk Özbek aleyhinde ise; “Sahte resmi evrak düzenleme”, “Sahtekarlıkla para temini” ve “Sahtekarlıkla banka evrakı düzenleme” suçlamaları bulunuyor.