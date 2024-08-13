‘Güven bozucu’ eylem

Suna ERDEN

Gönyeli-Yenikent’de Belediye Bulvarı üzerinde boş arazide park halinde bulunan karavanı çalan 60 yaşındaki Kıbrıslı Rum Georgios Stavrou dün mahkemeye çıkarıldı.

Ülkeye yasa dışı yollardan giriş-çıkış yaptığı belirlenen, ayrıca tutuklandığında aracında kaçak sigara ve tütün bulunan zanlının 2024 yılı Nisan ayında ise 9 bin sterlin değerindeki karavanı çaldığı ortaya çıktı.

Zanlının karavanları kullanımındaki Nisan Note marka aracın arka çekici demirine bağlayıp çekmek suretiyle çaldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 6 Ağustos 2024 tarihinde saat 05.40 sıralarında Gönyeli - Yenikent Belediye bulvarında üzerinde boş arazi içerisinde park halinde bulunan N.A.’ya ait Beyerland marka karavanı yönetiminde bulundurduğu KQL 367 plakalı Nisan Note marka aracın arka çekici demirine bağlayıp çekmek suretiyle çaldığını söyledi.

Akıncılar bölgesinde bulundu

Polis, karavanın Akıncılar bölgesinde tespit edilip emare alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 13 Nisan 2024 tarihinde saat 06.00 sıralarında Lefkoşa’da King Oto isimli araç galerisinin yanında park halinde bulunan 9 bin Sterlin değerindeki Elddis Odessey marka Honda Civic marka karavanı da arka çekici demirine bağlayıp çekmek suretiyle çaldığını belirtti.

Polis, zanlının 8 Ağustos 2024 tarihinde, Lefkoşa'da tespit edilip, tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda toplam 103 karton sigara, 7 karton tütün, bir karton nargile tütünü, 25 karton elektronik sigara tütünü bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis memuru, yürütülen ileri soruşturmada zanlının, iki farklı tarihte Akıncılar bölgesinden birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yaptığını belirlediklerini söyledi.

Ülkeye kaçak girdi

Polis memuru, zanlının 9 Ağustos 2024 tarihinde birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan dolayı askeri mahkemeye çıkarılarak, 3 günlük ek tutukluluk emri temin edildiğini kaydetti.

Polis, 3 günlük sürede birçok kamera kaydı incelendiğini, birçok ifade temin edildiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, bölgede benzer birçok hırsızlık vakası olduğunu, zanlının bağlantısının olup olmadığının araştırılacağını kaydeden polis, ayrıca alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024, 10:07