102 yaşında göçtü.. Hayatı çalışarak geçti

Onur ULAĞ

Lefkoşa’nın çınarlarından 1918 doğumlu Gülümser Düzener, 102 yaşında hayatını kaybetti.

Birinci dünya savaşı çıktıktan 4 yıl sonra dünyaya gelen, ikinci dünya savaşına tanık olan Düzener, 3’ü kız, biri erkek dört çocuk annesiydi.

1950 yılında eşini kaybeden ve bir daha evlenmeyen Gülümser Nine, asfalt döküm işlerinde dahi çalışarak ailesine baktı. Kimseye muhtaç olmadan çocuklarını yetiştiren, Gülümser Nine’nin 9 torun 11 de torun çocuğu sahibi olduğu kaydedildi.

Yaşlıktan kaynaklı sağlık sorunları yüzünden bir süre önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gülümser Düzener’in gece saat 23.40 sıralarında hayata veda ettiği belirtildi.