Hayati tehlikesi var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Larnaka yolu olarak bilinen 15 Ağustos Bulvarı üzerinde önceki akşam meydana gelen kazada beton mikserin altında kalan bisiklet sürücüsü 67 yaşındaki Yeter Kayhan, sağ bacağını kaybetti.

Kayhan’ın tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Hüsnü Aykut ise dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kazanın olgularını aktaran polis, zanlı hakkında ilk etapta bir gün süreyle tutukluluk talep etti. Polis, kazanın önceki akşam saat 18.10 sıralarında, Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis memuru, Hüsnü Aykut’un, kullanımındaki JE 377 plakalı beton mikseri ile batı istikametine doğru hareket ettiği sırada, aynı istikamete doğru bisikletiyle seyreden Yeter Kayhan'a çarptığını ve Kayhan’ın, aracın arka tekerlekleri altında kaldığını söyledi.

Polis, Kayhan’ın ağır yaralı olarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve sağ ayağının diz altından kesilmek zorunda kaldığını belirtti. Kayhan’ın hayati tehlikesinin de devam ettiğini ifade eden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.