3 kişi yoğun bakımda

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde dün akşam iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Merit Lefkoşa Otel müdürlerinden 42 yaşındaki Ali Gökhan Demirbilek yaşamını yitirdi; biri 7, diğeri 2 yaşında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 20.00 sıralarındaki kaza Nagehan Şentürk yönetimindeki FT 677 plakalı salon aracın, Jumbo alışveriş merkezinden dikkatsizce caddeye çıkıp sağa döndüğü sırada batıdan gelen Mehmet Behai Pınardan yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu oldu.

İki aracın çarpıştığı kazada FT 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Gökhan Demirbilek kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada FT 677 plakalı araç sürücüsü Nagehan Şentürk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Öykü Su Şentürk (K-7), Murat Ateş Şentürk (E-2) ve Müzeyyen Demirbilek yaralandı.

Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, kontrol altına alındı. Durumu gece saatlerinde ağırlaşan iki çocuk ile Müzeyyen Demirbilek yoğun bakıma alındı.

Kaçtı ancak yakalandı

Sürücü Mehmet Behai Pınardan olay yerinden kaçtı. Lefkoşa Trafik Şubesi amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi sürücünün Lefkoşa’da bir eve gizlendiğini tespit etti. Ekipler kısa sürede zanlıyı gözaltına alarak, alkol testi yaptı.

Polis, Pınardan’ın kaza esnasında 143 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Sürücü Pınardan’ın 3 Eylül 2021 tarihinde alkollü sürüş yaptığı gerekçesiyle ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu öğrenildi.

Dün akşamki kazayla KKTC’de 2021 yılında meydana gelen kazalarda ölenlerin sayısı 17’ye yükseldi.