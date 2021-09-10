Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Teknecik Elektrik Santralinde kullanılan yakıt nedeniyle çalışanların sağlık riski yaşadığını savundu.
Özkıraç, sorun çözülmezse Teknecik Elektrik Santralini “kapatacaklarını” bildirdi.
Özkıraç konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Son kez uyarıyoruz. Uzmanların ve El-Sen’ in bütün uyarılarına rağmen çok kötü koşullarda üretimi devam ettirmeye çalışan arkadaşlarımız artık üretimi devam ettirmede büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle 13 Eylül gününe kadar bu sorun çözülmezse Teknecik Elektrik Santralini kapatacağız. Bizim için çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Emekçi kardeşlerimizi sağlıksız koşullarda çalıştıran anlayışı da şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.
Santrali kapatırız
El-Sen, Teknecik’te kullanılan yakıt nedeniyle personelin sağlık riski yaşadığını savundu ve uyardı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Teknecik Elektrik Santralinde kullanılan yakıt nedeniyle çalışanların sağlık riski yaşadığını savundu.
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YORUMLAR
Kapatmazsanız ........... cocugusunuz kapatın ve bundan sonra olacakları izleyin 10 15 gun kktc nin hiç bir yerine elektrik vermeyin ülke birbirine girsin sonra da ak kara belli olsun