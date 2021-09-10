Santrali kapatırız

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Teknecik Elektrik Santralinde kullanılan yakıt nedeniyle çalışanların sağlık riski yaşadığını savundu.

Özkıraç, sorun çözülmezse Teknecik Elektrik Santralini “kapatacaklarını” bildirdi.

Özkıraç konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Son kez uyarıyoruz. Uzmanların ve El-Sen’ in bütün uyarılarına rağmen çok kötü koşullarda üretimi devam ettirmeye çalışan arkadaşlarımız artık üretimi devam ettirmede büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle 13 Eylül gününe kadar bu sorun çözülmezse Teknecik Elektrik Santralini kapatacağız. Bizim için çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Emekçi kardeşlerimizi sağlıksız koşullarda çalıştıran anlayışı da şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.