İnsanlık da öldü

Suna ERDEN

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana gelen kazanın ardından yaşananlar insanlık öldü dedirtti.

Kaza yapan nakliyat aracından dökülün bal ve et konserve kutularını çalan Reşat Kayışkanat ve İbrahim Çelik gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada nakliye aracının kaza yaptığı, bu nedenle taşıdığı ürünlerin yola saçıldığı, iki zanlının yardım etme bahanesiyle sürücü Emrah Özdemir'in yanına gittikleri belirtildi. Zanlıların yardımcı olmak yerine yola saçılan 5 bin 860 TL değerindeki ürünleri çaldıklarını ve araçlarına binerek kaza mahallinden ayrıldıkları açıklandı.

Bal ve etleri çaldılar

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 8 Eylül 2021 tarihinde saat 12.20 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde meydana geldiğini söyledi. Şah baharatları karşısında meydana gelen kazaya karışan GZ 735 plakalı nakliye aracının arakasında bulunan konserve bal ve kızarmış etlerin bulunduğu kutuların yol kenarına döküldüğünü belirtti.

Polis, kaza mahalline yardıma giden Reşat Kayışkanat ve İbrahim Çelik’in etrafa saçılan 5 bin 860 TL değerindeki yiyecekleri kullanımlarında KD 630 plakalı araca yükleyerek çaldıklarını söyledi. Zanlıların aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını belirten polis, ürünlerin de bulunarak, emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlıların aleyhlerine getirilen dava tebliğini kabul ettiğini ve KKTC vatandaşı olduklarını ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, 2’şer kefilin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve zanlıların 10’ar bin TL değerinde nakit teminat yatırmaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.