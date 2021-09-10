Polisten kurtulamadı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir şahsın evinin ve yatak odasının kapısını kırarak içeri giren İsmail Kurtuluş Altan, dolaptaki av tüfeğini alıp gitti.

Şikâyet üzerine kısa sürede yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının önce evin kapısını kırarak içeri girdiği belirtildi. Zanlının içeri girdikten sonra kilitli bulunan yatak odasının kapısını kırdığı ve dolapta bulunan tüfeğini aldığı ifade edildi.

Zanlı hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma yapıldığı, evin kapılarına toplam 300 TL hasar verdiği belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının 7 Eylül 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında M. A.’nın Lefkoşa’daki evine kapının kilidini kırarak, içeri girdiğini söyledi. Polis, kilitli vaziyette bulunan yatak odasının kapısını kırdığını, içeri girdiğini, dolap içerisinde muhafaza edilen İspanya yapımı çift kırma av tüfeğini aldığını belirtti. Polis, zanlının yapılan soruşturma sonucu aynı gün tespit edilerek, gözaltına alındığını ifade etti. Polis memuru, evin ve yatak odasının kapısında toplam 300 liralık hasar oluştuğunu söyledi.

Polis, zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada av tüfeğinin tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı hakkında "kasti hasar, mülke tecavüz, kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf, kasti hasar" suçlarından başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, yargılanacağı güne kadar teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme,2 kefilin 150 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve zanlının 10 bin TL değerinde nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.