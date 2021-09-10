Almanya’da tedavi görüyordu

Almanya’da tedavi gören KKTC New York ve Berlin eski Temsilcisi Mustafa Kemal Gökeri’nin eşi Ekonomi ve Pazarlama Uzmanı 61 yaşındaki Figen Gazi Gökeri yaşamını yitirdi.

Gökeri’nin “tam teşhisin konamadığı bir otoimmün hastalık” nedeniyle tedavi için bulunduğu Almanya’da hayatını kaybettiği belirtildi.

Gökeri, 2018 Yerel Seçimlerde Halkın Partisi’nden Lefkoşa Belediyesi Meclis Üyesi Adayı olmuştu.

Özersay: Çok üzgünüz

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Gökeri’nin vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Özersay açıklamasında “Hayatı, insanları yürekten sevebilen, yardımsever güzel insan, yol arkadaşımız Figen Gökeri Hanımı maalesef kaybettik. Çok erken ve beklenmedik bir gidiş oldu bu, çok üzgünüz… Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, nurlarda uyusun” ifadelerini kullandı.

Pilli: Onu hiç unutmayacağız

Sağlık eski Bakanı Ali Pilli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü ifade etti. Pilli şunları belirtti:

Çok kıymetli kız kardeşimiz Figen Gökeri’yi beklenmedik bir şekilde kaybetmiş olmaktan dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyim. Tüm ailemizin başı sağ olsun.

Işıklar içinde uyusun, mekanı cennet olsun. Onu hiç unutmayacağız.