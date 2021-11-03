Derman kimde

Ömer KADİROĞLU

Son 3 yılda 3 hükümet değişikliği yapılırken ve 4’üncüsü için görüşmeler sürerken, KKTC’nin sağlık açısından ciddi sıkıntılar yaşadığı görülüyor. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi sadece grip aşılarının değil, çok sayıda ilacın eksikliğini gizlemezken, Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, MS hastaları, onkoloji ve diyabet ilaçlarının bulunamadığını söyledi.

Diyalog’a konuşan Öksüz “Grip aşıları ile ilgili yaklaşık üç yıldır sıkıntı yaşanıyor. Bizler de her kış girişinde Eczacılar Birliği olarak Pandemi ile birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları herkesin de bildiği gibi hat safhada” dedi.

Bu arada Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in aylardan beri hemşire ve doktor açığını kapatabilmek için maliyeden yetki alamadığı belirtildi.

Üç yıldır sıkıntı yaşanıyor

Öksüz, sıkıntının sadece grip aşılarında değil, Onkoloji, MS, kan üniteleri, kronik şeker hastalarının iğneleri, ALS hastalarının kullanabileceği tek bir ilaç olduğunu ve bunun da dairenin depolarında olmadığımı ifade etti.



Bir iki sene içerisinde bu ülkenin ilaç politikasının dibe vuracağını ifade eden Öksüz, vatandaş bir süre sonra ilaç bulamayacağını söyledi. Bir buçuk iki sene içerisinde bu durumda daha kötü olacağız diyen Birlik Başkanı Öksüz, “olan yine vatandaşa olacak” dedi. Öksüz şunları söyledi:“Grip aşıları ile ilgili yaklaşık üç yıldır sıkıntı yaşanıyor. Bizler de her kış girişinde Eczacılar Birliği olarak Pandemi ile birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları herkesin de bildiği gibi hat safhada. Her sene kış ayları öncesinde Sağlık Bakanlığı’na net uyarılar yapıyoruz. Pandemi salgını ile birlikte grip aşılarına talep artıyor. Türkiye’ye grip aşıları sadece yabancı bir firma üzerinden geliyor ve o firma ilk olarak önceliğini kendi iç piyasasına veriyor. Yani aşının bulunduğu ülke. Bundan sonra da bize ayrılan miktar bize geliyor. İki sene önce yine aşılar gelmekte gecikti, az miktarda geldi ve tarihleri yakın geldi. Eczane ve depoların hepsinde soğuk zincir ünitelerinde ve buzluklarında hepsi kaldı ve çöpe atıldı. Geçen yıl yine aynı şekilde çöpe atıldı ve bu yıl da hala aşı gelmedi. Bunun uyarısını iki ay önce birlik olarak Sağlık Bakanlığı’na yaptık. İki ay önce Türkiye’deki ilgili aşı firması buradaki ecza depolarına bir yazı gönderdi. O yazıda KKTC’ye grip aşısının ihracatının yasak olduğunu ancak eğer KKTC’ye aşı gönderilecekse Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği bir kuruma aşıların gönderileceği bildirildi. Bununla ilgili de Sağlık Bakanı ile görüştük ve aşı gelmeyeceğini ifade edip elçiliğin de araya konularak Türkiye ile aradaki bürokratik engeli çözmelerini istedik. Aradan bir buçuk ay geçti ve bir çalışma yapılmadı.

Enfeksiyon vakaları arttı

“Kasım ayındayız ve üst solunum enfeksiyonu vakaları artmaktadır” diyen Ökzsüzoğlu, şöyle devam etti:

Ankara’da bulunan sağlık ataşemize yaşanan durumu telefonla bildirdim yaşanan bürokratik sorunları aktardım ve bu durumdan ilk kez bizim tarafımızdan bilgilendirildiğini ifade etti. Yaşanan sıkıntıların çözümü için yetkililerimiz çalışmadı. Kasım ayındayız ve üst solunum enfeksiyonu vakaları artmaktadır. Türkiye’de ve Güney Kıbrıs’ta grip aşısı var ve ikisi de komşumuz olmasına rağmen yine grip aşılarında biz çok geç kaldık. Şu anda eczanelerimizde büyük bir ilaç eksiği yoktur. Esasen sıkıntı İlaç Eczacılık Dairesindedir. Onkoloji ilaçları eksik, MS hastalarının ilaçları eksik, kan ünitelerinin birçoğu eksik, kronik şeker hastalarının kullandığı iğnelerin bir kısmı eksik, ALS hastalarının kullanabileceği tek bir ilaç var o da maalesef İlaç Eczacılık Dairesi’nin deposunda yoktur. Tüm bu sıkıntılar devletin sorumluluğundadır. Çünkü ilaç eczacılık dairesine gerektiği kadar bütçe vermiyor. Bir iki sene içerisinde bu ülkenin ilaç politikasının dibe vuracak. Olan yine vatandaşa olacak.”