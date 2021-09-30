12 günde 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucu trafiğinin son günlerde artması polisi de zorlamaya başladı. Özellikle üniversitelerin açılması döneminde meydana gelen uyuşturucu ticaretine gençlerin de karışması herkesi ürkütüyor.

Girne-Lefkoşa anayolunda dün gerçekleştirilen Şahin operasyonunda satışa hazır 300 gram Kokain, 100 gram MDMA, 30 gram Hintkeneviri ve bir kilo Sentetik Cannobionid türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda ilk etapta Murat Yıldırım (26), Çağrı Güneş (23), Devrim Can Güneş, (21) tutuklanırken, ileri soruşturma sonucu suçla bağlantılı İngiliz uyruklu Jazmin Florance Irven (23) ve kardeşi Dominic Irven de (29) gözaltına alındı.

Şahin operasyonuyla Girne bölgesinde 16-28 Eylül tarihleri arasında ele geçirilen uyuşturucu miktarı

9 kilo 200 grama ulaştı.

Girne’de 16 Eylül’de düzenlenen Girdap operasyonunda bir kilo 270 gram, 17 Eylül’de gerçekleştirilen Dolunay operasyonunda ise 6 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirilmişti.

Özellikle üniversite ve liselerin yüz yüze eğitime başladığı dönemde uyuşturucu trafiğindeki artış, satıcıların hedefinin okullar olduğunu ihtimalini güçlendirdi.

4 tür uyuşturucu ele geçirildi

Polisin ele geçirilen uyuşturucularla ilgili soruşturması devam ederken, gözaltına alınan 5 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, aldıkları bir ihbar üzerine önceki gün saat 16.15 sıralarında

Girne-Lefkoşa anayolunda hareket halinde olan GL 717 plakalı aracı durdurduklarını söyledi. Polis, araçta yapılan kontrolde ayrı ayrı paketlenmiş 30 gram Hintkeneviri, 300 gram Kokain 100 gram MDMA, bir kilo Sentetik Cannobionid türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı. Polis, araç içerisinde Çağrı Güneş’e ait el çantası içerisinde ise yaklaşık bir gram ağırlığında Hintkeneviri, içerisinde Hintkeneviri türü kalıntısı olduğuna plastik öğütücü bulduklarını söyledi.

Irven kardeşler de yakalandı

Polis, zanlılar Murat Yıldırım, Çağrı Güneş ve Devrim Can Güneş’in suçüstü tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, Murat Yıldırım’ın Lapta'daki ikametgahında yapılan aramada ise 10 miligram Kokain ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet hassas terazi bulduklarını açıkladı.

Operasyonun devamında Murat Yıldırım’ın kız arkadaşı Jazmin Florance Irven ve kardeşi Dominic Irven' in ikametgâhında da arama yapıldığını ifade eden polis, 100 miligram ağırlığında tütünle karışık Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduklarını söyledi. Polis, diğer üç zanlıyla birlikte Irven kardeşlerin de tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini ifade etti. Zanlıların telefon görüşmelerinin de inceleneceğini belirten polis, 2 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.