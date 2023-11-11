128 tanesi sahte çıktı

Sahte reçete soruşturması kapsamında Lefkoşa’da tutuklanan eczacılar A.K. (K-28), Ö.N. (K-27) ve S.A.(K-75) mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 3 zanlının işlem yaptığı binlerce reçeteden 560’ının incelendiği, 128 tanesinin sahte çıktığı açıklandı.

İddiaları aktaran polis, zanlı A.K.’nin 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 2 bin 552 adet reçete gönderdiğini belirtti.

Polis, bu reçetelerden 180 tanesinin incelendiğini, 70 tanesinin sahte çıktığını açıkladı.

Polis, zanlıdan izahat istendiğinde 70 reçetenin kendisine ait olduğunu beyan ettiğini kabul ederken, sahte olduğunu kabul etmediğini söyledi. Polis, A.K.’nin doktor N.P ve G.E. ile birlikte hareket ettiğini belirtti.

Soruşturma sürecek

Polis, Ö.E.’nin de 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında doktor G.E. ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 2 bin 379 reçete gönderdiğini, bunlardan 250 tanesinin incelendiğini,33 tanesinin sahte çıktığını söyledi.

Polis, zanlının eczanesinde yapılan aramada kupürü kesik, tarihi geçmiş ilaçlar, hastaların isminin kayıtlı olduğu not defteri ve elektronik eşyaların emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının beyanında ilaçları doktor G.E.’ye bildirdiğini, doktorun da beli bir ücret karşılığında reçete yazdığını söylediğini aktardı.

Polis, S.A.’nın da 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında doktor N.P. ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 2 bin 436 reçete gönderdiğini, bunlardan 130 tanesinin incelendiğini, 25 tanesinin sahte çıktığını söyledi.

Polis, üç zanlının eczanelerinde emare alınan elektronik eşyaların inceleneceğini, üç zanlıdan alınan el yazı ve imza örneklerinin uzmanlar tarafından inceleneceğini belirtti.



