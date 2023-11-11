Korku yarattı

Lefkoşa’da dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Kaza 38 yaşındaki sürücü Zamira Şanverdi’nin direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarında bulunan kasap dükkanının duvar ve camına çarpması sonucu gerçekleşti.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 10 Ekim 2023 tarihinde, saat 08.15 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit İsmail Dümenci sokak üzerinde meydana geldi.

Zamira Şanverdi yönetimindeki GL 013 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, yolun solunda bulunan bir kasap dükkanının duvarı ile camına çarpıktan sonra aracıyla içeriye daldı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Zamira Şanverdi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Kaza sonucu hem araçta hem de kasap dükkanında maddi hasar oluştu.

Araç konteyner eve çarpıp durdu

Öte yandan Lefkoşa’da Hayrettin Denner (E-76), yönetimindeki SG 878 plakalı salon araçla Deveciler Otoparkı'nda çıkmaya çalışırken, dikkatsizliği sonucu park halinde bulunan PT 142 plakalı salon araca, akabinde park yerini çevreleyen duvara ve bir inşaat şirketine ait konteyner eve çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.