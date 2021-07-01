Rum Otelciler Birliği (PASİKSE) Başkanı Haris Loizidis, bugüne kadar araştırmadıkları pazarlarda fırsat aramaları ve yatırımcı çekmeye çalışmaları gerektiğini belirterek “ümidimiz ve arzumuz gerek Kıbrıs’ta gerek başka yerlerde aşılama programlarının hızlandırılması” dedi.

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ise, yüzde 100 aşılamanın en iyi pazarlama yöntemi olacağına dikkat çekerek “Kıbrıs’ın pandemi dönemi içerisinde güvenlik sunduğu için çok misafirperver bir ülke olduğunu göstermeliyiz. Bu yeni sezon açısından çok önemli” ifadesini kullandı.

Bu arada Güney Kıbrıs’ın ekonominin bel kemiği olan turizmden edindiği gelirin yüzde 90’ını kaybettiği, İngiltere ve Rusya piyasalarından umudunu kestiğini ve şu anda AB’ye yönelmekte olduğu bildirildi.

Haravgi “Turizm Kötüden Betere Gidiyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, önceki yılın ilk çeyreğinde 375 milyon Euro olan turizm gelirinin geçen yılın aynı döneminde 115 milyon 500 bin Euro’ya, bu yılın ilk çeyreğinde de 46 milyon 300 bin Euro’ya düştüğünü, dolayısıyla turizmin kötüden betere gitmekte olduğunu yazdı.

Gazete, Rum İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere dayandırdığı haberinde, birinci kapanma döneminde yüzde 59,8 oranında daralan turizm gelirinin bu yıl uygulanan kısıtlama önlemleri nedeniyle daha da daralarak yüzde 87,7’ye ulaştığını vurguladı; “bu yıl uygulanan kısıtlama önlemleri ilk kapanmadakinden çok daha kötü sonuçlar doğurdu” ifadesini kullandı.