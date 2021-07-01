Dünyası karardı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, bir apartmanın alt kısmında bulunan Mercedes marka aracı kundaklayan Ahmet Kara hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 7 yıl hapse mahkum edildi.

Sanık karar sonrası adeta şok geçirdi.

Kararı açıklayan Yargıç Hazan Aksun, sanığın 26 Eylül 2019 tarihinde, Karakaşlı Apartmanının alt kısmında bulunan ve Cemre Yağcıoğlu’na ait Mercedes marka aracı yanıcı madde dökerek kundakladığını anımsattı.

Sanığın işlemiş olduğu suçun vahametine dikkat çeken Aksun, son zamanlarda bu tür suçların yaygınlaştığını belirtti.

Kara’nın, başka suç ortaklarının olduğunu da anımsatan Aksun, sanığın olayda en aktif rolü üstlendiğini vurguladı.

Aksun, bu tür suçların toplumda yarattığı endişe ve huzursuzluğu da göz önünde bulundurduktan sonra sanığa uzun süreli hapislik cezası vermeyi uygun gördüklerini belirtti.

Aksun, oybirliğiyle sanığı 7 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.