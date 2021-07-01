Kuzeyde 32, güneyde ise 429 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 7 bin 914 test sonucunda 22'si yerel 32 pozitif vakaya rastlandı, tedavisi tamamlanan 25 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise vakalardaki artış sürerken, dün 36 bin 239 testin 429'u pozitif çıktı. Rum kesiminde vakaların artması paniğe neden oldu.

KKTC Sağlık Bakanlığı, 3 vakanın hava yoluyla gelenlerden, 7 vakanın temaslı karantinasındakilerden çıktığını, 22 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

8’i Lefkoşa, 9’u Girne, 3’ü Gazimağusa, 2’si de Güzelyurt bölgesinden olan pozitif vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Yenişehir-1, Yenikent-1, Minareliköy-2 , Kızılbaş-1, Gelibolu-1, Yeniceköy-1, K.Kaymaklı-1

Girne: Girne Merkez- 6 , Doğanköy-1, Dikmen-1, Boğaz-1.

Gazimağusa: Akdoğan-2, Köprüköyü-1.

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-2

7 bini aşkın kişi iyileşti

KKTC’de bugüne kadarki test sayısı 1 milyon 471 bin 365 ‘e, toplam vaka sayısı 8 bin 97’ye, iyileşip taburcu edilenler 7 bin 712’ye yükseldi.

Tedavisi devam eden 350 vakadan 32’si Pandemi Merkezi’nde, 310’u pandemi otellerinde 1 hasta da yoğun bakımda bulunuyor. Tetikleri süren 7 vaka var.

KKTC’de Coronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlık açıklamasındaki “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre, son 24 saat içerisinde 362 kişiye bileklik takıldı, 469 bilekliğin de takibi sonlandırıldı.

Bugüne kadar takip edilen bileklik sayısı 2 bin 955’e, takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 18 bin 76’ya ulaştı.

Güneyde vaka sayısı tırmanmaya devam ediyor

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vaka sayısı artmaya dün de devam ederek 400'ü aştı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre dün yapılan 36 bin 239 testin 429'u pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 75 bin 860'a yükseldi.