"Pandemi sürecinde sınavı başarıyla verdik"

Tel-Sen Yönetim Kurulu adına Başkan Tamay Soysan “Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü”nde yazılı açıklama yaptı.

Pandemi süresince, Telekomünikasyon Dairesi’ne ulaşan gerek altyapı gerek sistem gerekse bireysel arızaların yüzde 99’una müdahale edildiğini söyleyen Soysan, “Telekomünikasyon Dairesi çalışanları bu süreçte gerekli özveriyi göstererek alınan önlemler çerçevesinde 7 gün 24 saat hizmet vermiştir. Yaşanan duruma baktığımızda görmekteyiz ki; bu güne kadar Telekomünikasyon Dairesi Özelleştirilmesin yönünde verdiğimiz mücadele bizleri haklı çıkarmıştır” dedi.

Soysan, “Telekomünikasyon Dairesi özelleştirme uygulamalarından uzak tutulmalı, Altyapı kısmı ile verdiği hizmet kısımları iyi revize edilerek daha aktif hareket edebilecek kabiliyete sahip hale getirilmelidir” diye konuştu. Tel-Sen’in bu yönde hazırlamış olduğu çalışmanın ilgili yerlerde olduğunu anımsatan Soysan, Bu çalışmanın bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.