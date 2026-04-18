Şüphe ele verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen K.H.O. isimli zanlı durdurularak üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, zanlının pantolonunun cebinde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan pembe renkli 2 adet kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alındı. Bulunan maddelerin incelenmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.

Olayın ardından zanlı hakkında derhal soruşturma başlatılırken, K.H.O. gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Cenk Teran, olayın dün saat 00.05 sıralarında meydana geldiğini belirterek, devriye görevi sırasında zanlının şüpheli görülmesi üzerine üzerinde arama yapıldığını ifade etti.

Teran, yapılan aramada söz konusu iki parça pembe renkli kağıdın zanlının pantolon cebinde bulunduğunu, maddelerin uyuşturucu içerdiğine inanıldığını ve emare olarak alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, alınacak ifadeler ve yapılacak analizler bulunduğunu belirterek ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme ise zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme ihtimali bulunduğunu değerlendirerek, K.H.O.’nun 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.