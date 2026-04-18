Miktar çok yüksek

Suna ERDEN

Narkotik ile Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Gönyeli’de gerçekleştirilen “Sessiz Takip Operasyonu” kapsamında toplam 3 kilo 596 gram hintkeneviri ile 622 gram kokainle yakalanan

V.I.S. (E-38) ve B.B. (E-28) yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 7 gün ek süre alındı. Her iki zanlının da daha önce uyuşturucu bulundurma suçu işledikleri belirtildi. İfadelerinde uyuşturucu satışı yaptıklarını kabul eden zanlılar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Polis, ortak operasyonun 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, operasyonda, zanlı V.I.S.’nin tasarrufunda 90 gram hintkeneviri, 122 gram kokain ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan siyah renk hassas terazi tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis, V.I.S.’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını, yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu belirlenen B.B.’nin de Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlı B.B.’nin tasarrufunda ise yaklaşık 3 kilo 500 gram hintkeneviri ile 500 gram kokain bulunarak emare alındığını açıkladı.

İnceleme sonuçları bekleniyor

Polis, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde maddelerin analize, uyuşturucuların sarılı olduğu naylon parçalarının parmak izi incelemesine gönderildiğini belirtti. Polis, zanlıların cep telefonlarının da DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini ifade etti.

Analiz sonucunun çıktığını ancak parmak izi inceme sonuçlarının çıkmadığını kaydeden polis, parmak izi inceleme sonucunda yeni zanlılara ulaşabileceklerini söyledi.

Polis, ayrıca zanlıların cep telefonlarındaki incelemenin de devam ettiğini, uyuşturucu temininde kullanılan bağlantılarının tespiti için önemli olduğunu vurguladı.

Uyuşturucu satışı yaptılar

Polis, kamera görüntülerinin incelemesinin de devam ettiğini, telefonlarda yapılan ilk incelemede elde ettikleri bulgular ışığında zanlıların sorgulandığını, ifadelerinde 7 Mart tarihinde 972 gram hintkeneviri alıp sattıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, zanlıların 200 gram kokain alıp, bir kısmının sattıklarını, geriye kalan kısmın operasyonda ele geçirildiğini kaydetti.

Polis, zanlı V.I.S.’nin 2027 yılında kokain alma ve satma suçundan sabıkası olduğunu açıkladı. Polis, B.B.’nin de 2017 yılında hintkeneviri alma suçundan yargılandığını ve denetimli serbestlikten yararlandırıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ele geçirilen maddelerin yüksek olduğunu, ağır cezada yargılanacaklarını, ayrıca beklenen inceleme sonuçları olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlıların 70 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026, 09:53