Uygulamalı eğitim veriliyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yürütülen “Afete Hazır Okul Eğitimleri” kapsamında, farklı tarihlerde çok sayıda okulda afet bilinci ve deprem farkındalığı eğitimleri gerçekleştirildi. Girne Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Esentepe Ortaokulu öğrencilerine “Uygulamalı Deprem Farkındalık Eğitimi” verildi. Eğitime 60 öğrenci ve 19 öğretmen katıldı. 23–27 Mart 2026 tarihleri arasında yapılan eğitimlerde Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi, Arabahmet İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Şehit Ertuğrul İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Şehit Tuncer İlkokulu, Gelibolu İlkokulu, Necat British College, Karakum Anaokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu, Pınarbaşı Anaokulu ve Ağırdağ İlkokulu’nda eğitimler verildi. Bu kapsamda 3 bin 672 öğrenci ve 280 öğretmene ulaşıldı. 30 Mart – 3 Nisan 2026 tarihleri arasında ise Çayönü-İncirli İlkokulu, Şehit Yalçın İlkokulu ve 23 Nisan İlkokulu’nda eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu dönemde 387 öğrenci ve 30 öğretmene eğitim verildi. 6–10 Nisan 2026 tarihleri arasında Ted Koleji, Yakın Doğu Koleji, Levent İlkokulu, Alayköy İlkokulu ve English School of Kyrenia’da eğitimler düzenlendi. Bu kapsamda bin 737 öğrenci, 186 öğretmen ve 14 görevli bilgilendirildi. Son olarak Girne Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında Esentepe Ortaokulu’nda gerçekleştirilen uygulamalı deprem farkındalık eğitimine 60 öğrenci ve 19 öğretmen katıldı. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın “Afete Hazır Okul Eğitimleri”nin planlı şekilde ülke genelinde devam ettiği bildirildi.

