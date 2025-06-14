173 bin 876 TL idari para cezası kesildi

Sahibi olduğu horoza sigara ve rakı içiren şahsa 173 bin 876 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada; Balıkesir'de bir şahsın sahibi olduğu horoza sigara ve rakı içirdiği görülen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Demirhan Polis Karakolu’nun konu ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Demirhan Polis Karakolu'na bağlı ekipler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahsın tespit edildiği kaydedilen açıklamada, Hayvan Refahı Yasası'na aykırı olarak işlemiş olduğu suçlardan dolayı, Veteriner Dairesi tarafından kendisine 173 bin 876 TL idari para cezası kesildiği belirtildi.

Diyalog’a konuşan avukat Ahmet Said Sayın, ilgili yasa çerçevesinde para cezasının bir ay içinde ödenmesi gerektiğini söyledi.

Sayın; cezanın ödenmemesi ve mahkemeye başvurulması halinde para cezasının 6 asgari ücret tutarına çıkabileceğini, bir yıla kadar hapislik cezası da verilebileceğini kaydetti.

Dipkarpaz’da hür eşeğe sigara veren şahıs da tespit edilerek, 173 bin 876 TL idari para cezası kesilmişti.



