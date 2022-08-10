18 sendika kararlı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “Göç Yasası” olarak adlandırılan 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası hakkındaki talep ve önerilerine Cuma günü mesai bitimine kadar yanıt gelmemesi halinde sendikaların pazartesi günü şok eylemlere başlayacağını bildirdi.

Bengihan 18 sendika adına yaptığı yazılı açıklamada, yasa hakkında Maliye Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşme ve bu konudaki taleplerine bugün itibarı ile herhangi bir geri dönüş yapılmadığını kaydetti.

Cuma günü mesai bitimine kadar yasa hakkındaki talep ve önerilerine yanıt veya bir toplantı daveti gelmemesi durumunda sendikaların pazartesi günü şok eylemlere başlayacağı uyarısında bulunan Bengihan, bunun sorumlusunun hükümet olacağını belirtti.

Ortak açıklamada imzası olan sendikalar şöyle:

“KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK- SEN, DEV-İŞ, HÜR- İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ- SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN SEN, ÇAĞSEN”

3 sendikadan personel grevi

Öte yandan Kamu-İş, KTAMS ve Kamu-Sen, Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliği bugün mesai bitimine kadar giderilmezse yarın tam gün uyarı grevine gidecek.

Kamuda örgütlü üç sendika Kamu-İş, KTAMS ve Kamu-Sen adına ortak açıklama yapan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliğinin giderilmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bugün mesai bitimine kadar süre verdiklerini bildirdi.

Ciddi sıkıntı var

Yaptığı yazılı açıklamada Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde ciddi bir sıkıntı olduğuna işaret eden Serdaroğlu, yaşanan yoğunluk ve iş yükü nedeniyle vatandaşın saatlerce beklemek zorunda kaldığını, bu yüzden personel ile sık sık karşı karşıya geldiğini belirtti.

Yaptıkları tüm girişimlere rağmen daireden alınan personelin yerine başka personel konulmadığını da dile getiren Serdaroğlu, “Hükümet artık bu siyasi alımlardan, kamu kurumları arasında personel kaydırmaktan vazgeçmeli. Bu partizanca tutum nedeniyle şu anda Lefkoşa Trafik Dairesi’nde başta vezne bölümü olmak üzere büyük yoğunluk yaşanıyor. Vatandaş bu çileye mahkum edilemez." ifadelerini kullandı.