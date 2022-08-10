Araç kiralamada uygulanan kurallar yetersiz

Ömer KADİROĞLU



Ülkede kiralık araçlarla yapılan kazalarda sürücülerin genellikle yabancı kişiler olması dikkat çekerken, kiralama işlemlerinde uygulanan yöntemlerin yetersiz olduğu görülüyor. Öğrenci ya da çalışma izni ile ülkede bulunan kişilerin araç kiralarken KKTC ehliyeti ibraz etmesi yeterli oluyor. Turistler ise uluslararası geçerliliği olan ehliyetlerle araç kiralayabiliyor. Ancak araç kiralanan kişilerin ülkedeki trafik kurallarıyla ilgili bilgisinin olup olmadığına bakılmıyor.

Bu nedenle ülkedeki trafikle ilgili yeterli bilgisi olmayan yabancı kişiler kiraladıkları araçlarla kaza yapıyor.

Ehliyete bakmayan da var

Bazı şirketlerin ise araç talep eden kişinin ehliyetinin geçerli olup olmadığına bakmadan kira sözleşmesi yaptığı belirtildi.

Diyalog’a konuşan Easy Rent a Car Cyprus Direktörü Cemaliye Soyukasap Covrig, her şirketin kendine göre kurallar belirlediğini ifade etti.

Araç kiralanırken bazı kıstaslara dikkat ettiklerini belirten Cemaliye Soyukasap Covrig, “Her araç kiralama şirketi kendi belirlediği kurallar çerçevesinde araç kiralıyor. Biz öğrenci ve çalışma izni ile ülkede bulunan kişilerden KKTC ehliyeti ibraz etmesini istiyoruz. Yani buranın ehliyeti olması şartı ile araç kiralıyoruz. Bir diğer husus ise ehliyetin dışında aracı kiralayacak kişinin yaşına da bakıyoruz. 25 yaş altında olan kişilere kesinlikle araç kiralamıyoruz. 25-30 yaş aralığına da çok kiralama taraftarı olmamakla birlikte 65 yaş üzeri kişilere de araç kiralamayı tercih etmiyoruz. 30-65 yaş arası kişilere araç kiralıyoruz.

Ancak 21 yaşındaki kişilere araç kiralayan, geçerli ehliyeti olup olmadığına bakmadan araç kiralayan işletmeler de var. Herkes kendi belirlediği kurallar çerçevesinde araç kiralıyor” şeklinde konuştu.

Alkollü sürücülerin yaptığı kazaları sigorta karşılamıyor

Araç kiralamada yaşanan sıkıntılara da değinen Cemaliye Soyukasap Covrig şöyle devam etti:

“Ülkeye turist olarak gelen kişilere araç kiralarken, uluslararası geçerliliği olan ehliyeti olup olmadığına bakıyoruz.

Araç kiraladığımız müşterilerimize KKTC sınırları içerisinde 100 kilometreden fazla hız yapabilecekleri yol olmadığı bilgisini veriyoruz.

Araçlarımızı ful sigortalı olmadığını da anlatıyoruz. Olası bir kaza durumunda araçtan sorumlu olduklarını kendilerine bildiriyoruz. Daha önce ful sigorta yapıyorduk ancak hiçbir faydasını görmedik. Kiralanan araçlarla kaza yapanların yüzde 99’u sözleşmede adı geçen kişiler olmuyor.

Sözleşmede adı yazmayan biri aracı kullanıyor; ya 100 kilometre üzerinde ya da alkollü bir şekilde araç kullanarak kaza yapıyor. Bu nedenle de sigorta karşılamıyor.”

Kiralanan araçla kaza yapılması halinde eğer sürücü alkollü değilse sigortanın karşı tarafın ödediğini ifade eden Cemaliye Soyukasap Covrig, “Bizim araçta oluşacak hasardan müşteri sorumludur. Kaparo olarak aldığımız para bazen bizi kurtarsa da çoğu zaman kaza sonucu zarar gören aracımız müşteri tarafından karşılanmıyor. Müşteri elini kolunu sallayarak gidiyor ve ya da bizi bu noktada korumuyor. Müşteri arabayı perte çıkardıktan sonra ülkeden elini kolunu sallayarak gidebileceği için kendimizi güvenceye alabilmek adına bazı kurallarla çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

