Yollarımızda can korkusu

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta bu yılın ilk 7 ayında meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Sadece son 40 günde yaralı sayısının 103 olduğu açıklandı. Ölümlü 14 kazanın 4’ü Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, 2’si Güzelyurt-Lefke anayolu, 2’si Lefkoşa-Girne anayolunda meydana gelirken, diğer kazalar ise Güvercinlik köyü, Gazimağusa merkez, Karpaz, Yakın Doğu Bulvarında gerçekleşti.

Uzmanlar, kazaların en önemli nedenlerinden birinin sürücülerin dikkatsiz olması ve aşırı sürat yapmaları olduğunu belirtiyor.

Yollarda meydana gelen tahribatın yanı sıra orta refüjlerde koruyucu bariyerlerin olmaması da bir başka kaza nedeni olarak gösteriliyor ve yetkililere önlem alınması için mesaj veriliyor.

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun büyük bir kısmında hala orta refüjlerde koruyucu bariyer olmaması nedeniyle, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler karşı şeride geçerek, ciddi kazalara neden olabiliyor.

Yollarda birçok eksiklik var

Yetkililer meydana gelen kazalara sürücülerin yanı sıra yollardaki eksikliklerin de neden olduğunu ifade ediyor. Bazı yollarda aydınlatma yetersiz olurken, bazılarında koruyucu çelik bariyerler bulunmuyor. Bazı yolların çizgileri zaman aşımına uğrayıp silinirken, uyarıcı trafik levhaları yol kenarındaki otlar veya ağaçlardan dolayı sürücülerin görmeyeceği şekilde kaplanıyor.

Son 7 ayda meydana gelen kazalarda 14 kişi yaşamını yitirirken, çoğunluğunun Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda gerçekleşmesi dikkati çekti.

Sık sık basit ve ağır kazaların meydana geldiği anayolun risk oluşturduğu görülürken, 14 kişinin ölümüne neden olan kazalar şu yollarda gerçekleşti.

“9 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen kazada Erman Kuşaf yaşamını yitirdi. Kaza Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda gerçekleşti.

22 Ocak 2022 tarihinde Umar Ahmet yaşamını yitirdi. Kaza Güzelyurt-Lefke anayolunda meydana geldi.

12 Şubat 2022 tarihinde Ali Diyapoğlu’nun ölümüyle sonuçlanan kaza Yakın Doğu Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

9 Mart 2022 tarihinde Sohart Annavure hayatını kaybetti. Kaza Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde meydana geldi.

2 Nisan 2022 tarihinde Serkan Bulak’ın ölümüyle sonuçlanan kaza ise Güvercinlik köy yolunda gerçekleşti

30 Nisan 2022 tarihinde Karpaz anayolunda meydana gelen kazada Meryem Gözütok yaşamını yitirdi.

2 Haziran 2022 tarihinde Sara Abdulkafir, Marwan Baderelden ve assan Awad Hassan Elawad hayatını kaybetti. 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde gerçekleşti.

7 Haziran 2022 tarihinde Keziban Konuş’un yaşamını yitirdiği kaza Güzelyurt-Lefke anayolu üzerinde meydana geldi.

11 Haziran 2022 tarihinde yaşanan kazada ise hakkı Afşin yaşamını yitirdi. Kaza Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde meydana geldi.

11 Haziran 2022 tarihinde Ahmet Serin’in yaşamının son bulduğu kaza Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

28 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen kazada Agajan Seyidov yaşamını yitirdi. Kaza Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde meydana geldi.

6 Temmuz 2022 tarihinde Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanan Emete Yorgancıoğlu hayatını kaybetti.”

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022, 11:14