Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında yabancı çalışma izin işlemleri ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı. Protokole Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz imza koydu.

KTTO'dan verilen bilgiye göre, iş birliği protokolü kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası, kendi üyelerinin yabancı uyruklu işçi istihdamına ilişkin çalışma izin işlemlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürüterek üyelerine bir dizi hizmet sağlayacak.

Protokol kapsamında, Yabancı Uyruklu İşçi İstihdam Başvurusu, Ön İzin İşlemleri ile Çalışma İzni ve Çalışma İzni Uzatma Başvuruları üye işverenler adına Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanarak Bakanlığın ilgili merkezine sunulacak.

Süreç Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından takip edilerek sonuçlandırılacak ve Banka Teminat mektubu düzenlemesi KTTO üyeleri için uygulanmayarak üyelerin üzerindeki teminat yükü kalkacak.

İmzalanan iş birliği protokolünün yürütmesi ve uygulaması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından ortak bir komite kurularak 10 iş günü içinde gerekli form ve belgeler hazırlanıp Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyelerine ilan edilecek.

Haksız rekabet ortadan kaldırılacak

Söz konusu protokolle taraflar, genelde kayıt dışı işçiliği, özelde ise kayıtsız yabancı uyruklu işçi istihdamını önlemeyi, işgücü piyasasının düzen ve denetim altına almayı ve haksız rekabeti ortadan kaldırılmayı amaçlıyor.

Ayrıca Protokol kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası, KKTC’de istihdam edilebilirliği artırmaya ve işsizliği önlemeye dönük Meslek Yüksekokulu / Koleji projesinin hayata geçirilmesi amacıyla iş birliği ve finansman desteği sağlayacak.

