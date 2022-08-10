‘Durum çok vahim’

Diyalog medyanın sık sık gündeme getirdiği tarihi Girne Antik Limanı gün geçtikçe daha kötü bir hal alıyor.

Yıllar önce fırtınadan zarar gören mendirek olduğu gibi dururken, kirlenmiş ve yosun tutmuş denizden pis kokular geliyor. Limandaki aydınlatma lambalarının bazıları kırık ve çalışmıyor. Turistlerin en çok uğradığı yerlerden biri olan limana yıllardır el atılmıyor. Liman bin bir sorunla boğuşurken, buna rağmen bütçeden yeterli pay ayrılmıyor. Limanın özelleştirilmesi gündeme gelirken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaptığı açıklamayla acı gerçeği ortaya koydu.

Girne Limanı’na ayrılan bütçenin sadece 45 bin lira olduğun söyleyen Arıklı, özelleştirmenin kaçınılmaz olduğunu yineledi.

Ortak bulmamız lazım

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı bir programda limanlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Girne Limanı’na ayrılan bütçenin sadece 45 bin Türk Lirası olduğuna işaret eden Arıklı, “Bu parayla aydınlatmayı da, temizliği de güvenliği de çözmem lazım” dedi.

Gazimağusa Limanı’na ilişkin olarak ise “durum çok daha vahim” ifadesini kullanan Arıklı, “Bu ülkenin güvenlik sorunu varken, orada bir kamera sistemi dahi yok” diye konuştu.

Bakan Arklı şunları kaydetti:

“Bu iki limanın özelleşmesi gerektiği zaten yıllardır belli ancak ne özelleştirdi ne de yatırım yaptık. Güney Kıbrıs bunu yaparken ben niye yapmayım? Bileceğiz ki devlet artık elini ayağını çekiyor, sadece denetliyor ve para kazanıyor. Bu işe karşı çıkmak anlamsız. Eğer Annan Planı kapsamında anlaşma olsaydı bu iki liman çoktan özelleştirilmişti. Dünyanın tüm ileri ülkelerinde bugün telekomünikasyon, havaalanları, limanları bir şekilde özelleştirilirken, “Son kalemiz” diyerek kıyameti koparmanın anlamı yok. Yap- işlet devret veya kamu- özel işbirliği şeklinde limanlara bir partner bulmamız lazım.”

Bakan Arıklı, yeni Ercan Havalimanı ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Arıklı, “Yeni havalimanı fiziki olarak bitmiştir. Teknik cihazlar peyderpey geliyor. Türkiye Ulaştırma Bakanı da birkaç hafta içinde ülkemize gelecek. 29 Ekim’e kadar teknik cihazlar da kurulmuş olacak. O tarihte uçak tekerleklerinin piste değmesi ve açılışı da 15 Kasım’da yapmayı hedefliyoruz.” dedi.