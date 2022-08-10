Daha neler göreceğiz

Lefkoşa’da yaşanan olayda paralarını çaldığı gerekçesiyle Ralph Gbassona'yı eve çağırıp ciddi şekilde darp ettikleri, daha sonra odaya kilitledikleri iddia edilen Mohammad Sayoe, Arthurlene H. Atiıa ve Rose O.M. Siaffa şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Zanlıların Ralph Gbassona isimli şahsı dövdükten sonra odaya kilitleyip, 3 bin 150 TL nakit para vermemesi halinde bırakmayacaklarını söyledikleri aktarıldı.

Önce darp ettiler

Soruşturmayı yapan polis, Mohammad Sayoe, Arthurlene H. Attia ve Rose O.M. Siaffa’nin 7-9 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa’da meydana gelen “zorla insan kaçırma, şiddet kullanma tehdidi, ciddi darp” suçlarından dolayı tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Yenişehir bölgesinde ikamet eden zanlıların cüzdanlarından 100 Sterlin ve 700 TL çaldığı gerekçesiyle evlerine çağırdıkları Ralph Gbassona'nın yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettiklerini açıkladı.

Sonra odaya kapattılar

Polis, Mohammad Sayoe, Arthurlene H. Attia ve Rose O.M. Siaffa’nin, Ralph Gbassona'yı darp ettikten sonra yatak odası içerisine zorla koyup kapıyı kilitlediklerini belirtti.

Polis, zanlıların odaya kapattıkları Ralph Gbassona'ya 3 bin 150 TL nakit parayı vermezse evden çıkmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, tehdit ettiklerini ve alıkoyarak zorla insan kaçırma suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, zanlıların önceki gün tutuklandığını, soruşturmanın yeni başladığını söyledi.

Polis memuru, suçla bağlantılı 2 kişinin arandığını, alınacak ifadeler olduğunu ve incelenmesi gereken güvenlik kamerası görüntüleri olduğunu belirterek, Mohammad Sayoe, Arthurlene H. Attia ve Rose O.M. Siaffa’nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, haklarında zorla insan kaçırma, şiddet kullanma tehdidi, ciddi darp” suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.