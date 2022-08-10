Sorguya tepki var

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bugün Milli Eğitim Bakanlığı ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde eylem yapacak.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, iki sendikanın, 2 Ağustos Salı günü Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı eylem sonrasında 22 öğretmenin polise ifade vermeye çağrıldığı belirtildi.

“Dayatmalara, baskı ve korku politikalarına karşı susmayacağımız bilinmelidir” denilen açıklamada, saat 10.30’da Eğitim Bakanlığı önünde, 11.00’de ise Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde eylem yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Dayatmalar karşısında susmadık, susmayacağız. Öğretmen onurunu çiğnetmeyeceğiz” ifadelerine de yer verildi.

Yalınkaya: Dava okunması kabul edilemez

Öte yandan Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, öğretmenlere dava okunmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, öğretmenlerle omuz omuza mücadele edeceklerini kaydetti.

Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, “hükümetin anti-demokratik yaptırımlarına karşı yasal ve demokratik haklarını kullanan öğretmenlerimize dava okunması tarafımızca kabul edilemezdir” ifadelerini kullandı.

Topluma her dönemde önderlik eden öğretmenlerin hükümet tarafından hiçleştirilmeye ve etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını ileri süren Yalınkaya, bunun gelecek nesillerin açıkça tehlikeye atılması anlamına geldiği görüşünü belirtti.

Özellikle hedeflenen yasa değişiklikleriyle amacın sadece öğretmeni pasifleştirmek değil açıkça laik eğitim sisteminin hedef alındığını öne süren Mustafa Yalınkaya, “Kendilerine ve sisteme biat eden bir nesil yaratmak istenmektedir” iddiasında bulundu.

DAÜ-SEN: Öğretmeni yok sayamazsınız

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), “Öğretmeni yok sayarak topluma ve eğitime hizmet edemezsiniz” diyerek, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Başbakan Ünal Üstel’e, uzlaşı aranacak yeni bir süreç başlatma çağrısı yaptı.

DAÜ-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasa değişikliklerinin, başarılı bir şekilde hayat bulup olumlu sonuçlar verebilmesi için süreçlere paydaşların etkin katılımının önemli bir temel değer olduğu ifade edildi.

Paydaşların birlikte uyumlu hareketinin, birçok alanda verimliliği ve üretkenliği artıran en önemli unsurlardan biri olduğu belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenleri yok sayarak, yapmaya çalıştığı yasal değişikliklerle olumlu sonuç alması mümkün değildir. En önemli paydaşlardan biri olan öğretmenlerin yok sayılması sadece çatışma ve gerginliğe yol açacaktır. Nitekim son bir haftadır böyle bir tabloya şahit oluyoruz.”

Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin varlığını tehlikeye atacak maddeler de içerdiği savunulan açıklamada, yasayla ilgili çalışmanın sağlıklı bir süreç işletebilmek için bir an önce durdurulması ve tüm paydaşların katkılarıyla yeniden ele alınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “bu süreçte yaşanan eylemler nedeniyle öğretmenlerin saatlerini, günlerini, yıllarca mahkemelerde geçirmesine sebep olmanın ise verimlilik çalışmasına en büyük darbe olacağı” savunuldu.