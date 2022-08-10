Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Taşucu Limanı’ndan ilk görev yerinde törenle uğurlandı. Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı Abdülhamid Han olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı. Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bu süreç içerisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirilen sondaj gemisi, kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han'ın bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi. Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak. İhtişamıyla dikkati çeken Abdülhamid Han, dün düzenlenen törenle görevine başladı.

Testleri başarıyla tamamlandı

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni sondaj gemisinin geçen hafta Taşucu Limanının yaklaşık 20 kilometre açıklarında sondaj öncesi son test operasyonlarını yaptığını belirterek, sondaj kabiliyet, denizcilik, sistem ve ekipman testlerinin başarıyla tamamladığını bildirdi. Abdülhamid Han'ın 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu ifade eden Dönmez, "11 bin metre ile dünyanın en derin noktası olan, Büyük Okyanus'ta bulunan Mariana Çukuru'ndan bile daha derine inebiliyor. 238 metre uzunluğuyla yaklaşık 2,5 futbol sahası büyüklüğünde devasa bir yapıya sahip. 200 mürettebatımız Türkiye'nin yeni sondaj gemisinde gece gündüz demeden ter dökecek." şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022, 11:14