Sorunlar birlikte aşılacak

Maliye Bakanı Alişan Şan, hükümetin ve maliyenin tüm gayesinin, ülke ekonomisine sürdürülebilir bir yapı kazandırmak olduğunu ve bu doğrultuda çalıştıklarını kaydetti.

Şan, maliyede uygulamak istediği ekonomik modelin, piyasayı daraltmanın aksine, gelirleri çoğaltmak amacı taşıdığını da ifade etti.

Bakan Şan, kayıt dışı ekonominin de üzerine gidileceğini, buna sebep olan etkenlerin tespiti ve önlemlerine yönelik çalışacaklarını da söyledi.

Bakanlık açıklamasına göre Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan (KTTO) bir heyeti kabul etti.

Maliye Bakanı Alişan Şan kabulde yaptığı konuşmada, Vergi Usul Yasası’nda enflasyon düzeltmesi kuralının da gündemlerinde bulunduğunu tüm paydaşların bu konudaki görüş ve önerilerini almak için ekonomik sektör temsilcileriyle görüştüklerini belirtti.

Deniz: Ülke enflasyon girdabında

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz de ülkenin uzun bir süredir yüksek enflasyonun girdabında olduğunu, işletmelerin sermaye yapısının bozulduğunu, işletmelerin küçüldüğünü, enflasyon ve kur farklarından kaynaklanan vergi yükü altında ezildiğini söyledi.

Deniz, tüm bu sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda, “Vergi Usul Yasası’nın enflasyon düzeltmesi kuralının ivedilikle gerekli alt düzenlemeler yapılarak” uygulamaya konmasını da talep etti.

Şan: Diyalogtan yana tavır aldık

Öte yandan Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Açıklamaya göre Şan kabulde yaptığı konuşmada, iş insanı kökenli bir siyasetçi olarak, KTSO üyelerinin ülke ekonomisinin hareketlendirilmesi için neler yapılması gerektiği konusundaki fikirlerini önemsediğini kaydetti ve tüm sektörlerle diyalogdan yana bir tavır geliştirdiğini belirtti.

Sanayi sektörünün bir ülkenin en can alıcı noktalarından olduğunu belirten Şan, ülkenin kalkınması için, ekonomiye ivme kazandıran, ülkeye yatırım yapan ve iş imkânı sağlayan üretim sektörlerinin el üstünde tutulması gerektiğini, kendilerinde bu doğrultuda çalıştıklarını söyledi.

Kamacıoğlu: Zengin ekonomi üretimden geçer

KTSO Başkanı Kamacıoğlu ise, “Zengin ekonomiler üretimden geçer. Üretimi güçlü olan ülkeler zengin olur” diyerek, bu çerçevede ülkeyi yönetenlerin, üreticilere daha yakından ve çok daha fazla sarılmasını istediklerini belirtti. Kamacıoğlu üyelerinin talep, beklenti ve fikirlerini de Şan’a aktardı.

